Российские сапёры разминировали в Карабахе около 195 га территории

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Специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию территории Нагорного Карабаха обезвредили ещё более 1330 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны России.
Российские сапёры разминировали в Карабахе около 195 га территории
  • © РИА Новости

«За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1334 взрывоопасных предмета», — говорится в сообщении.

С 23 ноября российские военные специалисты провели разминирование около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, а также обезвредили более 73 500 взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.

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