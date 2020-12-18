Российские сапёры разминировали в Карабахе около 195 га территории

Специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию территории Нагорного Карабаха обезвредили ещё более 1330 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны России.

«За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1334 взрывоопасных предмета», — говорится в сообщении.

С 23 ноября российские военные специалисты провели разминирование около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, а также обезвредили более 73 500 взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.