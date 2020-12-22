На Украине ввели меры для прилетающих из Британии в связи с COVID-19

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На Украине вводят некоторые ограничения для прибывающих из Великобритании туристов. Об этом заявил главный санитарный врач страны, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
На Украине ввели меры для прилетающих из Британии в связи с COVID-19
  • Reuters

«Правительство Украины на данный момент не будет запрещать въезд путешественникам из Великобритании», — приводит УНИАН его слова на брифинге.

При этом Ляшко отметил, что для прибывающих будет действовать ряд ограничений.

«Путешественник из Великобритании должен иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшее лечение. Отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы», — сказал врач.

Ляшко добавил, что в случае отсутствия у туриста теста на COVID-19 его ждёт двухнедельный карантин.

Ранее Швейцария запретила въезд иностранных граждан из Великобритании и ЮАР из-за выявления там нового типа коронавирусной инфекции.

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