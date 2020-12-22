МИД Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Британии
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.
«Сегодня на специальном заседании в рамках интегрированного механизма оперативного реагирования на кризисные явления Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС обсуждал пути реагирования в ответ на распространение новой разновидности вируса», — заявили в МИД.
Отмечается, что консультации по данному вопросу продолжаются.
В МИД добавили, что Украина примет решение о дальнейших действиях после «всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнёрами».
Ранее Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Британии.