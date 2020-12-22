МИД Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Британии

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Украина ведёт консультации с другими странами из-за ситуации с распространением новой мутации коронавируса в Великобритании. Решение о дальнейших действиях будет принято Киевом после анализа ситуации.
МИД Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Британии
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

«Сегодня на специальном заседании в рамках интегрированного механизма оперативного реагирования на кризисные явления Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС обсуждал пути реагирования в ответ на распространение новой разновидности вируса», — заявили в МИД.

Отмечается, что консультации по данному вопросу продолжаются. 

В МИД добавили, что Украина примет решение о дальнейших действиях после «всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнёрами».

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Британии.

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