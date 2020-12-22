Эксперт оценил слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».
Эксперт оценил слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России
  • Reuters

«В случае если какие-то горячие головы осуществили бы попытку военного решения крымского вопроса, конечно, это бы закончилось полной катастрофой для украинского государства. Когда сегодня на Украине при поддержке риторики «заокеанских друзей» этого государства что-то подобное мы слышим, то это должно получить соответствующую реакцию украинского общества, которое прекрасно понимает, чем для их страны может закончиться подобная авантюра», — отметил Ганжара.

Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить