Эксперт оценил слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».

«В случае если какие-то горячие головы осуществили бы попытку военного решения крымского вопроса, конечно, это бы закончилось полной катастрофой для украинского государства. Когда сегодня на Украине при поддержке риторики «заокеанских друзей» этого государства что-то подобное мы слышим, то это должно получить соответствующую реакцию украинского общества, которое прекрасно понимает, чем для их страны может закончиться подобная авантюра», — отметил Ганжара.

Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.