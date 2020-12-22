Эксперт оценил слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России
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«В случае если какие-то горячие головы осуществили бы попытку военного решения крымского вопроса, конечно, это бы закончилось полной катастрофой для украинского государства. Когда сегодня на Украине при поддержке риторики «заокеанских друзей» этого государства что-то подобное мы слышим, то это должно получить соответствующую реакцию украинского общества, которое прекрасно понимает, чем для их страны может закончиться подобная авантюра», — отметил Ганжара.
Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда предложил устроить России «Пёрл-Харбор».
По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.