Россия доставила в Карабах 35 вагонов с гуманитарной помощью

Короткая ссылка
Российская сторона доставила в Нагорный Карабах ещё 35 вагонов с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в МЧС России.
Россия доставила в Карабах 35 вагонов с гуманитарной помощью
  • РИА Новости

«35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза, направленная по железной дороге», — приводят «Известия» сообщение.

Отмечается, что сотрудники МЧС на данный момент разгрузили девять железнодорожных вагонов и пять платформ.

Ранее стало известно, что российские спасатели доставили 300 куб. м стройматериалов в распределительные пункты пострадавших районов Нагорного Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить