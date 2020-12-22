Россия доставила в Карабах 35 вагонов с гуманитарной помощью

Российская сторона доставила в Нагорный Карабах ещё 35 вагонов с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в МЧС России.

«35 вагонов с гуманитарной помощью из России прибыли для дальнейшего распределения по пострадавшим районам Нагорного Карабаха. Это самая большая партия груза, направленная по железной дороге», — приводят «Известия» сообщение.

Отмечается, что сотрудники МЧС на данный момент разгрузили девять железнодорожных вагонов и пять платформ.

Ранее стало известно, что российские спасатели доставили 300 куб. м стройматериалов в распределительные пункты пострадавших районов Нагорного Карабаха.