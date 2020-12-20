В Карабах из России доставлено ещё семь вагонов гуманитарной помощи

В Нагорный Карабах из России по железной дороге доставлено ещё семь вагонов с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе российского МЧС.

«19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из России. Это 300 куб. м пиломатериалов и платформа с автокраном», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время груз доставлен в Степанакерт, где будет распределён по пунктам выдачи в различные районы.

Ранее МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов.