В Карабах из России доставлено ещё семь вагонов гуманитарной помощи

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В Нагорный Карабах из России по железной дороге доставлено ещё семь вагонов с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе российского МЧС.
В Карабах из России доставлено ещё семь вагонов гуманитарной помощи
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

«19 декабря специалисты сводной группировки МЧС России разгрузили семь железнодорожных вагонов с гуманитарной помощью из России. Это 300 куб. м пиломатериалов и платформа с автокраном», — приводит сообщение ТАСС.

В настоящее время груз доставлен в Степанакерт, где будет распределён по пунктам выдачи в различные районы.

Ранее МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов.

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