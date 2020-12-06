МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов

В МЧС России сообщили об увеличении своей группировки в Нагорном Карабахе — в регион отправят дополнительную группу пиротехников, кинологов и психологов.

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«6 декабря из Москвы вылетел самолёт Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра «Лидер», связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов», — сказал представитель МЧС.

Кроме того, в министерстве указали, что на борту самолёта находится необходимое оборудование, а также три пассажирских автобуса.

Ранее в Степанакерте российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) начали оказывать помощь местному населению.