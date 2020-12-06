МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов
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Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«6 декабря из Москвы вылетел самолёт Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра «Лидер», связистов, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов», — сказал представитель МЧС.
Кроме того, в министерстве указали, что на борту самолёта находится необходимое оборудование, а также три пассажирских автобуса.
Ранее в Степанакерте российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) начали оказывать помощь местному населению.