МЧС России доставило стройматериалы в Нагорный Карабах
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В доставке было задействовано 25 грузовых автомобилей ведомства, которые доставили гуманитарный груз в населённые пункты вблизи Степанакерта, в Мартуни, Мардакерт и Аскеран», — пояснили в МЧС.
В скором времени ожидается прибытие ещё 35 вагонов с пиломатериалами, электростанциями, пожарными автоцистернами и бытовыми принадлежностями.
Ранее МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов.