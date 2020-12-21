МЧС России доставило стройматериалы в Нагорный Карабах

МЧС России доставило 300 куб. м стройматериалов в распределительные пункты пострадавших районов Нагорного Карабаха.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В доставке было задействовано 25 грузовых автомобилей ведомства, которые доставили гуманитарный груз в населённые пункты вблизи Степанакерта, в Мартуни, Мардакерт и Аскеран», — пояснили в МЧС.

В скором времени ожидается прибытие ещё 35 вагонов с пиломатериалами, электростанциями, пожарными автоцистернами и бытовыми принадлежностями.

Ранее МЧС отправило в Нагорный Карабах дополнительных психологов и кинологов.