Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня».

Также был рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

«В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В начале декабря сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров передал узбекской стороне первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».