Азербайджан намерен выделить более $1 млрд на восстановление Карабаха

В миллимеджлис (парламент) Азербайджана внесён законопроект о выделении $1,3 млрд на восстановление инфраструктуры Нагорного Карабаха.

«Для восстановления городов и сёл, создания на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, культура, восстановление жилищно-коммунальной и другой необходимой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, строительство жилых домов и так далее) из государственного бюджета на 2021 год предусмотрено выделить 2,2 млрд манатов ($1,3 млрд. — RT)», — приводит документ РИА Новости.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о конфликте в Нагорном Карабахе нужно в прошедшем времени, это уже история.

Российский президент Владимир Путин отметил, что позиция России всегда заключалась в том, чтобы без кровопролития прийти к договорённостям по ситуации в зоне Нагорного Карабаха.