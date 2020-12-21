В Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании

Власти Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании граждан.

Об этом пишет «Грузия Online».

Решение принято Межведомственным координационным советом.

Отмечается, что граждане всех стран, имеющие историю поездки в Великобританию в течение последних 14 дней, при въезде в Грузию будут подлежать обязательному 12-дневному карантину.

Ранее сообщалось, что Аргентина временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Швейцария также закрывает воздушную границу с Великобританией.