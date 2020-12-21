В Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании
- Reuters
Об этом пишет «Грузия Online».
Решение принято Межведомственным координационным советом.
Отмечается, что граждане всех стран, имеющие историю поездки в Великобританию в течение последних 14 дней, при въезде в Грузию будут подлежать обязательному 12-дневному карантину.
Ранее сообщалось, что Аргентина временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Швейцария также закрывает воздушную границу с Великобританией.