В Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании

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Власти Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании граждан.
В Грузии ввели обязательный карантин для прибывших из Великобритании
  • Reuters

Об этом пишет «Грузия Online».

Решение принято Межведомственным координационным советом.

Отмечается, что граждане всех стран, имеющие историю поездки в Великобританию в течение последних 14 дней, при въезде в Грузию будут подлежать обязательному 12-дневному карантину.

Ранее сообщалось, что Аргентина временно приостанавливает авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря в связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции. Швейцария также закрывает воздушную границу с Великобританией.

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