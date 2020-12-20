Политолог оценил заявление генерала ВСУ о «хорватском сценарии» в Донбассе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление генерала Вооружённых сил Украины Виктора Назарова о том, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».

«Украинский генерал, как и другие его коллеги, которые высказывали подобные мысли ранее, витает в облаках. Почему-то украинский генералитет вместо того, чтобы убеждать Верховного главнокомандующего выполнять Минские соглашения, постоянно общается с представителями массмедиа и делится своими фантазиями с журналистским сообществом», — отметил Мезюхо.

Он отметил, что Зеленскому стоит контролировать своих генералов, и добавил, что поведение внутри ВСУ «оставляет желать лучшего».

«Всё-таки, согласно уставу ВСУ, Верховным главнокомандующим является президент Украины. По сути, президент Украины должен высказываться о внешней политике, о каких-то военных стратегиях… Всё это, мне кажется, свидетельствует о разброде и шатаниях в ВСУ», — пояснил политолог.

Эксперт заявил, что такие заявления свидетельствуют о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения, и это, как подчеркнул Мезюхо, не вселяет оптимизма и отдаляет от установления мира в Донбассе.

Ранее Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий».

Он также рассказал, что предпринимать попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.

По словам Назарова, в таком случае «просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в пользу» Киева.