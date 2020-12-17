Постпред России заявил об имитации Киевом прогресса в Донбассе

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе онлайн-заседания постоянного совета организации отметил, что в течение года Киев только имитировал прогресс в решении политических аспектов урегулирования в Донбассе.

«Приходится констатировать, что в уходящем году для решения политических аспектов Киевом не сделано ровным счётом ничего, кроме имитации прогресса. Единственное, на что оказалась способна Верховная рада, — формально продлить закон об особом статусе Донбасса на один год», — говорится в тексте его выступления, опубликованном на сайте постпредства России при ОБСЕ.

Лукашевич напомнил, что закон об особом статусе Донбасса был принят более шести лет назад «и до сих пор не действовал ни одного дня».

«Его вступление в силу было обставлено ещё в марте 2015 года условиями, противоречащими комплексу мер и делающими практическое применение невозможным», — добавил российский постпред.

Кроме того, он отметил безуспешные попытки внедрения в украинское законодательство формулы Штайнмайера, а также закрепления в Конституции Украины особенностей самоуправления Донбасса.

15 декабря Рада продлила действие закона о статусе Донбасса.

Советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович ранее заявил, что закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера.

При этом глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук позднее назвал Минские соглашения и договорённости в нормандском формате основой урегулирования конфликта в регионе.