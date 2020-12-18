В МККК прокомментировали обстановку в Карабахе

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Обстановка в Нагорном Карабахе вызывает осторожный оптимизм. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель программ оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в кризисных ситуациях Паскаль Хундт.
В МККК прокомментировали обстановку в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Если вы сравните ситуацию с серединой войны, то, конечно, ситуация улучшилась, потому что война закончилась. Я выразил бы осторожный оптимизм о будущем. Это не только зависит от погодных условий, но и от того, чтобы стороны гарантировали, что прекращение огня идёт, что стабильность есть», — сказал он.

По его словам, наблюдается постепенное «улучшение, выстраивание доверия».

«Но оно чрезвычайно хрупкое. Если вы поговорите с теми, чьи родственники пострадали в конфликте, то я не уверен, что ситуация улучшилась. Страдания всё ещё огромны. Я думаю, мы будем продолжать внимательно следить за происходящим. Люди, которые могут сказать, улучшилась ситуация или нет, это люди на земле», — добавил он.

Ранее в МККК заявили, что усилят присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза.

В ночь на 10 ноября Азербайджан, Россия и Армения подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

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