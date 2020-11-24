Красный Крест усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза

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Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза, бюджет миссии в регионе также увеличится с 10 млн до 45 млн швейцарских марок.
Красный Крест усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом в интервью РБК рассказал президент МККК Петер Маурер.

«Мы уже за последние шесть недель кардинальным образом изменили характер этой миссии. Мы поняли по мере того, как разгорался конфликт, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 млн швейцарских франков, то на следующий год он составит 45 млн. То есть мы в четыре раза увеличим своё присутствие», — сказал он.

Маурер добавил, что организация направит в регион дополнительно 400—500 человек, у МККК есть офисы в Ереване, Баку и Барде.

«Сейчас мы возвращаем людей в Степанакерт и откроем ещё один-два офиса, чтобы быть ближе к тем, кто оказался вынужден покинуть свой дом, быть ближе к их нуждам», — добавил он.

Ранее МЧС России передало МККК список пропавших без вести во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

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