МЧС передало МККК список пропавших без вести в Карабахе

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Руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв передал представителю полевой миссии Международного комитета Красного Креста Паскалю Ханту и представителям Азербайджана список пропавших без вести во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.
МЧС передало МККК список пропавших без вести в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Как сообщает ТАСС, встреча с Хантом прошла в Степанакерте. Список был составлен по просьбе МЧС России.

В нём, по словам Соловьёва, в основном юноши 2000—2002 годов рождения. Представитель МККК заверил, что посодействует в установлении судьбы пропавших без вести. Этот же список был передан Азербайджану. 

Ранее сообщалось, что МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.

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