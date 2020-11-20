МЧС передало МККК список пропавших без вести в Карабахе

Руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв передал представителю полевой миссии Международного комитета Красного Креста Паскалю Ханту и представителям Азербайджана список пропавших без вести во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает ТАСС, встреча с Хантом прошла в Степанакерте. Список был составлен по просьбе МЧС России.

В нём, по словам Соловьёва, в основном юноши 2000—2002 годов рождения. Представитель МККК заверил, что посодействует в установлении судьбы пропавших без вести. Этот же список был передан Азербайджану.

Ранее сообщалось, что МЧС России намерено увеличить свою группировку в Нагорном Карабахе, направив туда психологов.