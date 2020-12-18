Глава МИД Украины назвал условие для поездки Тихановской в Киев

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью радио «Новое время» заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская до поездки на Украину должна обозначить свою чёткую позицию относительно принадлежности Крыма.
Глава МИД Украины назвал условие для поездки Тихановской в Киев
  • Reuters

Кулеба отметил, что готов к общению с Тихановской, в том числе к телефонным переговорам.

«Но я передал, что очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была чёткая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в её же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет на Украину и начнёт общаться со СМИ, первым вопросом будет: «Чей Крым?» И любой нечёткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил глава МИД Украины.

Он добавил, что таким образом «заботится больше о ней, чем о себе».

В конце октября Кулеба заявил, что будет готов вести диалог и встречаться с представителями оппозиции Белоруссии, когда поймёт, какую внешнюю политику они намерены вести и какова их позиция по Крыму.

В сентябре Тихановская отметила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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