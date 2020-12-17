Зеленский пожелал Макрону скорейшего выздоровления
- Reuters
«Расстроен новостью о том, что у Эммануэля Макрона диагностировали COVID-19. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни», — написал Зеленский в Twitter.
Он также пожелал здоровья всем французам.
17 декабря Макрон ушёл на самоизоляцию после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.
Российский президент Владимир Путин пожелал Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.