Зеленский пожелал Макрону скорейшего выздоровления

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Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Зеленский пожелал Макрону скорейшего выздоровления
  • Reuters

«Расстроен новостью о том, что у Эммануэля Макрона диагностировали COVID-19. Желаю скорейшего выздоровления и возвращения к нормальному ритму жизни», — написал Зеленский в Twitter.

Он также пожелал здоровья всем французам.

17 декабря Макрон ушёл на самоизоляцию после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию.

Российский президент Владимир Путин пожелал Макрону скорейшего выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

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