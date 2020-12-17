Джонсон пожелал Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал скорейшего выздоровления президенту Франции Эммануэлю Макрону от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Был огорчён, услышав, что мой друг Эммануэль Макрон получил положительный результат анализа на коронавирус. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления», — написал он на своей странице в Twitter.

Sorry to hear my friend @EmmanuelMacron has tested positive for coronavirus. We are all wishing you a speedy recovery. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 17, 2020

Вместе с этим Джонсон опубликовал аналогичное сообщение ещё и на французском языке.

Ранее в пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.