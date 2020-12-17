Джонсон пожелал Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал скорейшего выздоровления президенту Франции Эммануэлю Макрону от коронавирусной инфекции COVID-19.
Джонсон пожелал Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19
  • Reuters

«Был огорчён, услышав, что мой друг Эммануэль Макрон получил положительный результат анализа на коронавирус. Мы все желаем ему скорейшего выздоровления», — написал он на своей странице в Twitter.

Вместе с этим Джонсон опубликовал аналогичное сообщение ещё и на французском языке.

Ранее в пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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