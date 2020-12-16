Зеленский просит Раду пустить на Украину иностранных военных для учений

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент одобрить его решение о допуске в страну подразделений иностранных войск для участия в военных учениях с Румынией, Польшей, Британией и США.
Зеленский просит Раду пустить на Украину иностранных военных для учений
  • Pixabay

Проект «закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» направлен на «рассмотрение комитета».

Как уточняется в документе, речь идёт об украино-американских учениях Rapid Trident 2021, Sea Breeze 2021, украино-румынских учениях Riverine 2021, украино-польских учениях «Три меча — 2021» и украино-британских учениях Warrior Watcher 2021.

По украинскому законодательству в стране запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом.

В ноябре стало известно, что в новой системе профессионального военного образования на Украине станет обязательным тестирование на знание английского языка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить