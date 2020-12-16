Зеленский просит Раду пустить на Украину иностранных военных для учений

Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент одобрить его решение о допуске в страну подразделений иностранных войск для участия в военных учениях с Румынией, Польшей, Британией и США.

Проект «закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях» направлен на «рассмотрение комитета».

Как уточняется в документе, речь идёт об украино-американских учениях Rapid Trident 2021, Sea Breeze 2021, украино-румынских учениях Riverine 2021, украино-польских учениях «Три меча — 2021» и украино-британских учениях Warrior Watcher 2021.

По украинскому законодательству в стране запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом.

В ноябре стало известно, что в новой системе профессионального военного образования на Украине станет обязательным тестирование на знание английского языка.