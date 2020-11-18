Украинских военных обяжут учить английский язык
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- AFP
Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
В рамках подготовки офицерского состава на знание английского будут проверять поступающих.
«Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения взаимосовместимости со структурами НАТО», — сообщают в Минобороны Украины.
В министерстве добавили, что изучение английского языка личным составом является «неотделимой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры, основанной на евро-атлантических ценностях и принципах».
Ранее сообщалось, что украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады проводят учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО.