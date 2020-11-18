Украинских военных обяжут учить английский язык

В новой системе профессионального военного образования на Украине станет обязательным тестирование на знание английского языка.

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

В рамках подготовки офицерского состава на знание английского будут проверять поступающих.

«Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения взаимосовместимости со структурами НАТО», — сообщают в Минобороны Украины.

В министерстве добавили, что изучение английского языка личным составом является «неотделимой составляющей внедрения в ВСУ новой военной культуры, основанной на евро-атлантических ценностях и принципах».

Ранее сообщалось, что украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады проводят учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО.