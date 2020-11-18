Украина проводит учения под Львовом совместно с инструкторами НАТО

Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады проводят учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО.

«Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Тренировки будут проводиться в течение двух месяцев. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов и командиры подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские и британские военнослужащие провели совместные учения Warrior Watcher 2020 в Николаеве.