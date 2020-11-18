Украина проводит учения под Львовом совместно с инструкторами НАТО

Короткая ссылка
Украинские военные из 58-й отдельной мотопехотной бригады проводят учения во Львовской области совместно с инструкторами из стран НАТО.
Украина проводит учения под Львовом совместно с инструкторами НАТО
  • © mil.gov.ua

«Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского начала прохождение боевой подготовки совместно с инструкторами государств НАТО», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Тренировки будут проводиться в течение двух месяцев. К участию привлекаются управления бригады, штабы батальонов и командиры подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские и британские военнослужащие провели совместные учения Warrior Watcher 2020 в Николаеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить