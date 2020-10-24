Украинские и британские военные проводят совместные учения в Николаеве
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- globallookpress.com
«В Николаеве при участии представителей Военно-морских сил, Воздушных сил, Вооружённых сил Украины и Вооружённых сил Великобритании продолжаются украино-британские учения Warrior Watcher 2020», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это вторые манёвры на базе 198-го учебного центра ВМС Украины.
В рамках учений предполагается отработка теоретических основ планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО.
В августе Минобороны Британии анонсировало совместные морские учения с ВМС Украины осенью для предотвращения «угроз» в Чёрном море.