Украинские и британские военные проводят совместные учения в Николаеве

Украинские и британские военнослужащие проводят совместные учения Warrior Watcher 2020 в Николаеве, сообщили в Минобороны Украины.

«В Николаеве при участии представителей Военно-морских сил, Воздушных сил, Вооружённых сил Украины и Вооружённых сил Великобритании продолжаются украино-британские учения Warrior Watcher 2020», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это вторые манёвры на базе 198-го учебного центра ВМС Украины.

В рамках учений предполагается отработка теоретических основ планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО.

В августе Минобороны Британии анонсировало совместные морские учения с ВМС Украины осенью для предотвращения «угроз» в Чёрном море.