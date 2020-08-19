Британия и Украина проведут совместные военные учения в Чёрном море

Королевский военно-морской флот Великобритании проведёт совместные морские учения с ВМС Украины для предотвращения «угроз» в Чёрном море, сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес.

«Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока», — говорится в сообщении на сайте британского кабмина.

Во время встречи в Киеве с украинским коллегой Андреем Тараном и главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком Уоллес заявил, что осенью Британия направит в регион корабли для совместных учений.

По словам британского министра, данная инициатива поможет в развитии оборонного сотрудничества двух стран.

«Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием. Всё это защищает их территориальную целостность», — говорится в заявлении.

27 июля в Чёрном море завершились учения Sea Breeze 2020, в которых участвовали военные из США, с Украины и из ряда стран — участниц и партнёров НАТО.