Кабмин Молдавии одобрил кандидатуру Головатюка на пост посла в России

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Правительство Молдавии одобрило кандидатуру Владимира Головатюка на должность посла республики в России. Об этом сообщил премьер страны Ион Кику.
Кабмин Молдавии одобрил кандидатуру Головатюка на пост посла в России
  • Reuters

«Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в Российской Федерации, хочу пожелать ему успехов, это очень ответственная должность. Хочу поблагодарить его за работу в парламенте», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила кандидатуру Головатюка на должность посла в России.

9 декабря Кику заявил, что посол республики в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.

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