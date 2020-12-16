Кабмин Молдавии одобрил кандидатуру Головатюка на пост посла в России

Правительство Молдавии одобрило кандидатуру Владимира Головатюка на должность посла республики в России. Об этом сообщил премьер страны Ион Кику.

«Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в Российской Федерации, хочу пожелать ему успехов, это очень ответственная должность. Хочу поблагодарить его за работу в парламенте», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила кандидатуру Головатюка на должность посла в России.

9 декабря Кику заявил, что посол республики в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.