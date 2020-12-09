Посол Молдавии в России отозван после скандала с контрабандой

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков. Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

«По инициативе Министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности», — цитирует главу правительства РИА Новости.

По его словам, это стало следствием «постыдного события», которое было выявлено несколько дней назад.

Кику назвал очевидным тот факт, что глава дипмиссии ответственен за случившееся.

Ранее молдавский МИД сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти на автомобиле с номерными знаками посольства страны в Российской Федерации.