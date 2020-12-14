В парламенте Молдавии одобрили кандидатуру Головатюка на пост посла в России

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Комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила кандидатуру Владимира Головатюка на должность посла в России.
В парламенте Молдавии одобрили кандидатуру Головатюка на пост посла в России
  • Reuters

«На сегодняшнем заседании комиссии утверждена кандидатура Владимира Головатюка на пост посла Республики Молдова в Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы молдавского парламента.

Отмечается, что теперь кандидатуру должно утвердить правительство, а затем должен одобрить президент Молдавии.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что посол республики в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.

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