В парламенте Молдавии одобрили кандидатуру Головатюка на пост посла в России

Комиссия по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии одобрила кандидатуру Владимира Головатюка на должность посла в России.

«На сегодняшнем заседании комиссии утверждена кандидатура Владимира Головатюка на пост посла Республики Молдова в Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы молдавского парламента.

Отмечается, что теперь кандидатуру должно утвердить правительство, а затем должен одобрить президент Молдавии.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что посол республики в России Андрей Негуца отозван с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.