В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе

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В Министерстве обороны России рассказали о ходе разминирования территории в Нагорном Карабахе российскими миротворцами.
В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 га местности, около 40 км дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего российские военнослужащие при разминировании сталкиваются с артиллерийскими снарядами, миномётными минами, ручными гранатами и зарядами к ручным гранатомётам.

Ранее в Минобороны России заявили об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе.

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