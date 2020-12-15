В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе

В Министерстве обороны России рассказали о ходе разминирования территории в Нагорном Карабахе российскими миротворцами.

«Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 га местности, около 40 км дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего российские военнослужащие при разминировании сталкиваются с артиллерийскими снарядами, миномётными минами, ручными гранатами и зарядами к ручным гранатомётам.

Ранее в Минобороны России заявили об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе.