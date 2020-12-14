В Минобороны России заявили об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе

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Командующий миротворческими силами России в Карабахе Рустам Мурадов две недели вёл переговоры с Баку и Ереваном об обмене пленными «всех на всех». Об этом рассказали в Минобороны России.
В Минобороны России заявили об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе
  • Reuters

«В течении двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р.У.Мурадов вёл интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

В результате 14 декабря состоялся обмен военнопленными.

«Лично Командующий Российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека», — добавили в Минобороны.

Самолётом ВКС России они были доставлены в Баку и в Ереван соответственно.

Ранее в Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

В Ереване также сообщили, что из Азербайджана в Армению были перевезены 44 пленных

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