В Минобороны России заявили об обмене пленными «всех на всех» в Карабахе
- Reuters
«В течении двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р.У.Мурадов вёл интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
В результате 14 декабря состоялся обмен военнопленными.
«Лично Командующий Российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека», — добавили в Минобороны.
Самолётом ВКС России они были доставлены в Баку и в Ереван соответственно.
Ранее в Баку заявили, что Азербайджан и Армения 14 декабря начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».
В Ереване также сообщили, что из Азербайджана в Армению были перевезены 44 пленных.