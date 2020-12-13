В Минске в ходе протестов задержаны более 300 человек

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Более 300 человек задержаны в Минске в ходе акций протеста в воскресенье, 13 декабря, сообщил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
В Минске в ходе протестов задержаны более 300 человек
  • Reuters

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержаны более 300 граждан — по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст. 23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел», — цитирует его ТАСС.

После несанкционированных акций протеста в Белоруссии 6 декабря в изоляторы отправили 344 человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал целью протестующих начать гражданскую войну во дворах.

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