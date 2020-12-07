В Белоруссии после протестов 6 декабря в СИЗО отправили 344 человека

В Белоруссии после несанкционированных акций протеста в воскресенье, 6 декабря, в изоляторы отправили 344 человека, сообщили в МВД республики.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека», — говорится в Telegram-канале официального представителя ведомства Ольги Чемодановой.

Ранее сообщалось, что в Минске в ходе несанкционированных акций протеста 6 декабря были задержаны более 300 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал целью протестующих начать гражданскую войну во дворах.