В Белоруссии после протестов 6 декабря в СИЗО отправили 344 человека
- Reuters
«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 344 человека», — говорится в Telegram-канале официального представителя ведомства Ольги Чемодановой.
Ранее сообщалось, что в Минске в ходе несанкционированных акций протеста 6 декабря были задержаны более 300 человек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал целью протестующих начать гражданскую войну во дворах.