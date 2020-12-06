В Минске задержали более 300 участников протестов

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RT
В белорусской столице в ходе несанкционированных акций протеста 6 декабря были задержаны более 300 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУВД Мингорисполкома.
В Минске задержали более 300 участников протестов
  • Reuters

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в отношении них начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Ранее сообщалось о задержании протестующих в разных районах Минска.

6 декабря в различные части Минска была стянута спецтехника и автобусы с силовиками на фоне ожидаемых протестов.

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