В Минске задержали более 300 участников протестов
- Reuters
«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в отношении них начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Ранее сообщалось о задержании протестующих в разных районах Минска.
6 декабря в различные части Минска была стянута спецтехника и автобусы с силовиками на фоне ожидаемых протестов.