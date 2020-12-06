В Минске задержали несколько человек в ходе акций протеста
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс.
По данным агентства, в микрорайоне Каменная Горка были задержаны по меньшей мере два человека.
Также очевидцы заявили, что несколько человек были задержаны на улице Столетова. Кроме того, сообщается о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжий.
В Белорусской ассоциации журналистов также сообщили, что в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.
Ранее сообщалось, что в различные части Минска стягивают спецтехнику и автобусы с силовиками на фоне ожидаемых протестов.