В Минске задержали несколько человек в ходе акций протеста

Короткая ссылка
В Минске задержали несколько человек в разных районах города, где проводятся несанкционированные акции протеста.
В Минске задержали несколько человек в ходе акций протеста
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс. 

По данным агентства, в микрорайоне Каменная Горка были задержаны по меньшей мере два человека.

Также очевидцы заявили, что несколько человек были задержаны на улице Столетова. Кроме того, сообщается о задержаниях в микрорайонах Уручье и Лебяжий.

В Белорусской ассоциации журналистов также сообщили, что в Гродно задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Ранее сообщалось, что в различные части Минска стягивают спецтехнику и автобусы с силовиками на фоне ожидаемых протестов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить