В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков

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В различные части Минска стягивают спецтехнику и автобусы с силовиками в связи с намерением протестующих устроить демонстрацию в городе.
В различные части Минска стягивают спецтехнику и силовиков
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что перед акцией протеста правоохранительные органы огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях в центре города.

Как указывает агентство, ссылаясь на очевидцев, сотрудники МВД, в частности, развернули свои силы на проспекте Машерова, в районе Каменной горки, в Малиновке, около метро «Фрунзенская».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несогласованной акции протеста в Минском районе в воскресенье, 29 ноября. 

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