МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на акции в Минске

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несогласованной акции протеста в Минском районе в воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

По словам официального представителя ведомства Ольги Чемодановой, протестующие в Минском районе игнорировали требования правоохранителей и оказывали им активное сопротивление, а также выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.

«В частности, становились в «сцепку», грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)», — говорится в заявлении.

Кроме того, ряд нарушителей были задержаны, в том числе с применением спецсредств.

В Минске в воскресенье, 29 ноября, прошла несанкционированная акция протеста оппозиции.

ГУВД сообщило о задержании около 250 человек.