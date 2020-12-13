На Украине назвали условие для введения локдауна раньше января

Строгий карантин на Украине может быть введён до 8 января в случае увеличения числа ежедневно выявляемых случаев коронавируса до 32—35 тыс., сообщил украинский министр Олег Немчинов.

«Сейчас мы говорим о цифре 32—35 тыс.», — приводит РИА Новости ответ Немчинова в эфире телеканала «Украина 24» на вопрос о пределе суточной заболеваемости коронавирусом для преждевременного локдауна.

При этом важное значение при принятии данного решения, по его словам, будет иметь число госпитализированных пациентов с COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об усилении карантина в стране с 8 по 24 января.