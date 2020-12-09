На Украине разъяснили правила строгого карантина
- Reuters
Запрет касается работы кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой»; магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением учреждений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.
По словам Шмыгаля, будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детских садов. Будет введён запрет на любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия на этот период.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об усилении карантина в стране с 8 по 24 января.