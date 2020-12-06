Премьер Украины предупредил о возможном ужесточении карантина в январе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране в январе могут быть ужесточены карантинные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он отметил, что в декабре усиления ограничительных мер на Украине не будет.

По его словам, благодаря карантину «выходного дня» властям страны удалось несколько стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и разгрузить медицинскую систему.

«Однако с учётом динамики заболеваемости предполагаем, что вводить более жёсткие карантинные меры придётся уже в январе», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что на Украине выявили 11 590 новых случаев коронавируса за сутки.