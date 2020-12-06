На Украине выявили 11 590 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 11 590 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 813 306 случаев заболевания коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 167 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине зафиксировали 13 588 летальных случаев от COVID-19, 418 581 человек вылечился.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий локдаун в стране могут ввести при угрозе коллапса медицинской системы.