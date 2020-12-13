Российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации в Карабахе

Российские миротворцы ведут постоянный мониторинг ситуации в Нагорном Карабахе и поддерживают взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон после случая нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, сообщил командующий воинским контингентом России в регионе Рустам Мурадов.

«11 декабря в окрестностях населённых пунктов Хцаберд и Хин Таглар Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведётся постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

12 декабря в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанская сторона «возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях». Там отметили, что «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.