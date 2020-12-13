Минобороны России: режим прекращения огня в Карабахе соблюдается

В Министерстве обороны России заявили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — говорится в бюллетене ведомства по развёртыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта.

12 декабря в Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанская сторона «возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях». Там отметили, что «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

В Азербайджане подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».

После этого представитель штаба российских миротворческих сил сообщил, что в Гадрутском районе была зафиксирована «стрельба из автоматического стрелкового оружия».

По прямым каналам связи от сторон конфликта потребовали соблюдать режим полного прекращения огня.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отмечали, что 11 декабря в Гадрутском районе был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.