Цискаридзе рассказал о своей сильной связи с Гафтом

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе прокомментировал смерть советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта, отметив, что артист был для него очень близким человеком.

В эфире телеканала «Россия» во время очередного отборочного тура конкурса юных талантов «Синяя птица» ведущая Дарья Златопольская, а также члены жюри Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Денис Мацуев и Дима Билан вместе с участниками конкурса почтили память Валентина Гафта минутой молчания.

Как отметил Цискаридзе, дочь Валентина Иосифовича — Ольга Елисеева — была его «партнёршей по всем предметам в школе» и близкой подругой, а самого Гафта он знал с детства.

«К сожалению, Оли уже давно нет с нами. После того, как Оли не стало, у нас с Валентином Иосифовичем была очень сильная связь. Нас объединяла любовь и дружба. Случилась удивительная вещь. Мне вчера ночью приснились Оля и Валентин Иосифович, как мы утром в школе виделись, когда я был ещё маленький. И утром, открыв глаза, я взял телефон с мыслью, что сейчас я позвоню Валентину Иосифовичу. И вот я беру трубку и вижу сообщение, что его не стало», — рассказал Цискаридзе.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста. Он назвал смерть Гафта большой утратой для всех поклонников его таланта и для всей российской культуры.