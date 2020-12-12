Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Гафта
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«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — цитирует его РИА Новости.
В ближайшее время российский лидер направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким актёра.
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.
Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.