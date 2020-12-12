Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище
Похороны актёра театра и кино Валентина Гафта пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС худрук «Современника» Виктор Рыжаков.
- РИА Новости
«Похороны (пройдут. — RT) на Троекуровском кладбище», — сказал он.
Также Рыжаков сказал, что прощание артистом, скорее всего, состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря.
Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube