Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище

Похороны актёра театра и кино Валентина Гафта пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил ТАСС худрук «Современника» Виктор Рыжаков.

«Похороны (пройдут. — RT) на Троекуровском кладбище», — сказал он.

Также Рыжаков сказал, что прощание артистом, скорее всего, состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.