Прощание с Гафтом планируется провести 15 декабря

Прощание с российским актёром театра и кино Валентином Гафтом, скорее всего, состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС руководитель «Современника» Виктор Рыжаков.

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РИА Новости

«Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре», — сказал Рыжаков. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.