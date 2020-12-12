Прощание с Гафтом планируется провести 15 декабря

Короткая ссылка
Прощание с российским актёром театра и кино Валентином Гафтом, скорее всего, состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС руководитель «Современника» Виктор Рыжаков.
Прощание с Гафтом планируется провести 15 декабря
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре», — сказал Рыжаков.

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить