Прощание с Гафтом планируется провести 15 декабря
Прощание с российским актёром театра и кино Валентином Гафтом, скорее всего, состоится в театре «Современник» во вторник, 15 декабря, сообщил ТАСС руководитель «Современника» Виктор Рыжаков.
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Прощание, скорее всего, будет во вторник в театре», — сказал Рыжаков.
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.
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