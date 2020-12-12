На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 12 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 увеличилось до 885 039.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 243 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии скончались 14 998 человек.

Отмечается, что в стране выздоровели более 480 тыс. пациентов с COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня является «украинским продуктом».