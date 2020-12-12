На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

Короткая ссылка
На Украине за сутки выявили 12 811 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 увеличилось до 885 039.
На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 243 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии скончались 14 998 человек.

Отмечается, что в стране выздоровели более 480 тыс. пациентов с COVID-19.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня является «украинским продуктом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить