На Украине за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 243 пациента с коронавирусом, всего с начала пандемии скончались 14 998 человек.
Отмечается, что в стране выздоровели более 480 тыс. пациентов с COVID-19.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня является «украинским продуктом».