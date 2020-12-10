В Киеве назвали карантин выходного дня «украинским продуктом»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня является «украинским продуктом». По его словам, этот опыт используют в других странах Европы.
В Киеве назвали карантин выходного дня «украинским продуктом»
  • Reuters

«Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы же созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — заявил Шмыгаль в интервью «Украинской правде».

По словам Шмыгаля, карантин выходного дня является «украинским продуктом», которым начинают пользоваться европейские страны.

Накануне кабинет министров Украины ввёл усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, в это время будет ограничена работа ряда предприятий. 

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