В Киеве назвали карантин выходного дня «украинским продуктом»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня является «украинским продуктом». По его словам, этот опыт используют в других странах Европы.

«Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы же созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», — заявил Шмыгаль в интервью «Украинской правде».

По словам Шмыгаля, карантин выходного дня является «украинским продуктом», которым начинают пользоваться европейские страны.

Накануне кабинет министров Украины ввёл усиленные карантинные меры из-за коронавируса с 8 по 24 января, в это время будет ограничена работа ряда предприятий.