Ещё почти 570 беженцев за сутки вернулись из Армении в Карабах

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За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулись ещё 569 беженцев, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ещё почти 570 беженцев за сутки вернулись из Армении в Карабах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«За сутки с территории Армении вернулись ещё 569 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 37 тыс. беженцев», — цитирует его РИА Новости.

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