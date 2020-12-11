Ещё почти 570 беженцев за сутки вернулись из Армении в Карабах

За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулись ещё 569 беженцев, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За сутки с территории Армении вернулись ещё 569 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 37 тыс. беженцев», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российские медики из медицинского отряда специального назначения начали оказывать помощь местному населению в Степанакерте.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.