Додон совершит визит в Москву 24 декабря

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что 24—25 декабря совершит визит в Москву.
Додон совершит визит в Москву 24 декабря
  • Reuters

«24 декабря вечером, после того как состоится инаугурация президента Санду, я отправлюсь в Москву, 25 декабря там пройдут важные встречи», — приводит РИА Новости его слова в видеоэфире, транслируемом на странице президента в Facebook.

В ноябре сообщалось, что Додон в рамках рабочего визита в Россию обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила с 57,75% голосов.

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