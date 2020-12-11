Додон совершит визит в Москву 24 декабря
- Reuters
«24 декабря вечером, после того как состоится инаугурация президента Санду, я отправлюсь в Москву, 25 декабря там пройдут важные встречи», — приводит РИА Новости его слова в видеоэфире, транслируемом на странице президента в Facebook.
В ноябре сообщалось, что Додон в рамках рабочего визита в Россию обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
15 ноября в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила с 57,75% голосов.