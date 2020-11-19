Додон посетит Россию с рабочим визитом

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Россию с рабочим визитом, он обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал Додон в своём Facebook.

Додон поблагодарил российское руководство за поддержку Молдавии, в том числе за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее он принял предложение вернуться на пост главы крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила с 57,75% голосов.