Додон посетит Россию с рабочим визитом
- Reuters
«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал Додон в своём Facebook.
Додон поблагодарил российское руководство за поддержку Молдавии, в том числе за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее он принял предложение вернуться на пост главы крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).
15 ноября в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила с 57,75% голосов.