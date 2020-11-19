Додон посетит Россию с рабочим визитом

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Россию с рабочим визитом, он обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
Додон посетит Россию с рабочим визитом
  • Reuters

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», — написал Додон в своём Facebook.

Додон поблагодарил российское руководство за поддержку Молдавии, в том числе за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее он принял предложение вернуться на пост главы крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила с 57,75% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить